«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Милане

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.74.

«Интер» против «Ливерпуля» — один из самых интересных матчей. «Ливерпуль» — это прошлый чемпион АПЛ, в котором, как ни странно, сейчас ситуация непонятная, прежде всего по Салахy. Мы видим, что происходит: он то уходит, то не уходит, то выходит на поле, то не играет, непонятно, что там внутри. Конечно, это накладывает отпечаток. С другой стороны «Интер», и у миланцев до сих пор эта заноза — тот финал ЛЧ, когда их разобрал «ПСЖ». Конечно, это всё равно будет довлеть, это такие вещи, которые сидят в голове у футболистов. Больше скажу, туда можно отнести и руководство, и болельщиков.

Поэтому здесь трудно предсказать победителя. Команды сильные, обе с характером. У «Ливерпуля» тоже будут свои моменты, но всё-таки эта ситуация вокруг Салаха создаёт лишний шум. «Интер» же, наоборот, выглядит достаточно стабильно, хотя всегда остаются вопросы, как они будут решать ключевые моменты в атаке.

Скорее всего, матч может закончиться ничейным результатом. И это не будет сюрпризом. Потому что «Ливерпуль» не будет раскрываться, «Интер» — тоже команда аккуратная, и при этом обе команды могут забить. Думаю, ничья — самый просматриваемый вариант», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».