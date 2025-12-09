«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Интера» за 2.21.

«Интер» — фаворит в этой встрече, 100%. «Интер» не отпустит «Ливерпуль». Даже несмотря на то что «Ливерпуль» в Лиге чемпионов с топовыми соперниками обычно играет хорошо, надо понимать, что последний матч они просто провалили. Из 15 последних игр всего четыре победы. Ситуация с Салахом и тренером — там далеко не всё гладко. Это говорит о проблемах внутри коллектива. В чемпионате они тоже выступают неважно. Все привыкли, что «Ливерпуль» в чемпионате и Лиге чемпионов всегда фаворит и играет первым номером, но сейчас у них большие проблемы.

У «Интера» в этом плане всё хорошо — и в чемпионате, и в последних матчах: из девяти игр семь побед. Поэтому «Ливерпуль» летит в Милан не в хорошем состоянии, и хозяева этим воспользуются. Думаю, голы будут, но «Интер» победит — 3:1 или 2:1. Лёгким матч не будет, потому что «Ливерпуль» — английская команда, которая будет биться, несмотря на все проблемы.

Однако «Интер» сейчас очень хорош. Капитан, аргентинец Лаутаро Мартинес, сейчас в сумасшедшей форме — в чемпионате и Лиге чемпионов забивает. Он вообще хороший наконечник атаки. Думаю, Мартинес в одиночку может решить результат. Поэтому ставка 100-процентно на «Интер», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».