Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Интера» за 2.21.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» — фаворит в этой встрече, 100%. «Интер» не отпустит «Ливерпуль». Даже несмотря на то что «Ливерпуль» в Лиге чемпионов с топовыми соперниками обычно играет хорошо, надо понимать, что последний матч они просто провалили. Из 15 последних игр всего четыре победы. Ситуация с Салахом и тренером — там далеко не всё гладко. Это говорит о проблемах внутри коллектива. В чемпионате они тоже выступают неважно. Все привыкли, что «Ливерпуль» в чемпионате и Лиге чемпионов всегда фаворит и играет первым номером, но сейчас у них большие проблемы.

У «Интера» в этом плане всё хорошо — и в чемпионате, и в последних матчах: из девяти игр семь побед. Поэтому «Ливерпуль» летит в Милан не в хорошем состоянии, и хозяева этим воспользуются. Думаю, голы будут, но «Интер» победит — 3:1 или 2:1. Лёгким матч не будет, потому что «Ливерпуль» — английская команда, которая будет биться, несмотря на все проблемы.

Однако «Интер» сейчас очень хорош. Капитан, аргентинец Лаутаро Мартинес, сейчас в сумасшедшей форме — в чемпионате и Лиге чемпионов забивает. Он вообще хороший наконечник атаки. Думаю, Мартинес в одиночку может решить результат. Поэтому ставка 100-процентно на «Интер», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Голы в Лиге чемпионов: экспресс на матчи 9 декабря 2025 года
Голы в Лиге чемпионов: экспресс на матчи 9 декабря 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android