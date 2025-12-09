Скидки
«Интер» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

«Интер» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Чёрно-синие в отличной форме: команда Кристиана Киву быстро преодолела кризис, выиграв последние три матча с разницей в два гола и более. Лаутаро Мартинес забил три мяча в двух последних турах. В то же время в главном еврокубке миланцы пока идут без поражений на своей территории, показывая стабильность и класс. В предстоящей встрече будет многое решать оборона хозяев. Хватит ли на весь матч 37-летнего цементирующего защитника Франческо Ачерби, который последние игры в чемпионате провёл просто блестяще?

«Красные» переживают кризис: внутренние проблемы и провальный старт сезона выбили команду Арне Слота из еврокубковой зоны. Не оправдала ожиданий дорогостоящая трансферная политика, кроме Уго Экитике. Главная боль — разрыв с Мохамедом Салахом и его планируемый уход зимой. В Лиге чемпионов команда потерпела крупное поражение — 1:4 от ПСВ на «Энфилде», впервые за пять лет дома. Внутренние разногласия явно сказываются на результатах. Давно не слышно и не видно Александера Исака, который недавно перебрался из стана «сорок», но пока явно находится не в своей тарелке.

За последний сезон оборона «Интера» значительно ослабла: в двух последних матчах пропустили три мяча — втрое больше, чем за весь прошлогодний этап. Поэтому предполагаю тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

