«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Александра Мостового на игру общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.65.

«Барселона» против «Айнтрахта» — интересный матч, но я думаю, что здесь не придётся много говорить, хотя всякое бывает в футболе, тем более в Лиге чемпионов. Но ясно, что «Барселона» — явный фаворит, тем более после того, как они в чемпионате стали единоличными лидерами после осечек «Реала». Когда команда становится лидером, появляется и кураж, а это всегда влияет на игру, настроение и подход к каждой следующей игре.

Поэтому я думаю, что «Барселона» сейчас на кураже и в Лиге чемпионов тоже будет стараться набирать очки, чтобы потом чувствовать себя спокойно и не было никаких лишних нервов и никаких разговоров. «Айнтрахт» — команда боевитая, они могут где-то цепляться, могут удивить, но всё-таки по уровню футболистов, по подбору, по качеству состава «Барселона» выше. «Айнтрахт» может пытаться сыграть осторожно, ждать, ловить свои моменты, но если «Барселона» включит контроль, высокую скорость, то испанцы продавят немцев. Тем более дома они себя чувствуют раскованно.

Поэтому я думаю, что «Барселона», скорее всего, где-то 3:1 или 4:1 выиграет у «Айнтрахта». «Барселона» сейчас уверена в себе, и она будет стараться не подпускать к себе «Реал» в чемпионате и не допускать осечек в Европе. Жду здесь победу «Барсы» минимум в два мяча, а то и больше», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».