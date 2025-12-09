Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура Лиги чемпионов

«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 3.5 за 1.80.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с историей нас ждёт на «Камп Ноу», обновлённом «Камп Ноу». «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом». Все мы прекрасно помним, что было три года назад, в 2022 году в Лиге Европы, когда половина стадиона болела за «Айнтрахт». И тогда «Айнтрахт» обыграл «Барселону», и всё случившееся Лапорта назвал позором. Сейчас «Барселона» очень большое внимание уделила продаже билетов, там смотрят, кому билеты продаются, перепродаются ли они. И, конечно, Лапорта с руководством пытаются не допустить того, что было три года назад. Но это мы говорим про внешние факторы. Всё, что внутри, очень хорошо.

Понятно, что «Барселона» сейчас в праймовом состоянии. «Барса» двигается хорошо, создаёт моменты, здорово реализует. И три мяча прекрасно забили на неделе «Атлетико» Мадрид. Потом поехали в Севилью и пять отгрузили «Бетису». Сейчас даже немножечко страшно за «Айнтрахт», который в последнем туре проиграл «Лейпцигу» на выезде 0:6. И каждая игра «Айнтрахта» в Лиге чемпионов — это весело, это очень результативно. В прошлом туре «Айнтрахт» проиграл «Аталанте» — 0:3, пропустив за пять минут три мяча.

Я думаю, что и здесь очень непросто будет «Айнтрахту» удержать атаку «Барселоны». И Ямаль, и Рафинья, и Левандовски — все сейчас в полном порядке. Плюс Ферран в последнем матче хет-трик оформил. Фермин вернулся, Педри здорово играет.

В общем, «Барселона» выиграет достаточно убедительно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Айнтрахт». Никто не забыт, ничто не забыто
«Барселона» — «Айнтрахт». Никто не забыт, ничто не забыто
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android