«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 3.5 за 1.80.

«Матч с историей нас ждёт на «Камп Ноу», обновлённом «Камп Ноу». «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом». Все мы прекрасно помним, что было три года назад, в 2022 году в Лиге Европы, когда половина стадиона болела за «Айнтрахт». И тогда «Айнтрахт» обыграл «Барселону», и всё случившееся Лапорта назвал позором. Сейчас «Барселона» очень большое внимание уделила продаже билетов, там смотрят, кому билеты продаются, перепродаются ли они. И, конечно, Лапорта с руководством пытаются не допустить того, что было три года назад. Но это мы говорим про внешние факторы. Всё, что внутри, очень хорошо.

Понятно, что «Барселона» сейчас в праймовом состоянии. «Барса» двигается хорошо, создаёт моменты, здорово реализует. И три мяча прекрасно забили на неделе «Атлетико» Мадрид. Потом поехали в Севилью и пять отгрузили «Бетису». Сейчас даже немножечко страшно за «Айнтрахт», который в последнем туре проиграл «Лейпцигу» на выезде 0:6. И каждая игра «Айнтрахта» в Лиге чемпионов — это весело, это очень результативно. В прошлом туре «Айнтрахт» проиграл «Аталанте» — 0:3, пропустив за пять минут три мяча.

Я думаю, что и здесь очень непросто будет «Айнтрахту» удержать атаку «Барселоны». И Ямаль, и Рафинья, и Левандовски — все сейчас в полном порядке. Плюс Ферран в последнем матче хет-трик оформил. Фермин вернулся, Педри здорово играет.

В общем, «Барселона» выиграет достаточно убедительно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».