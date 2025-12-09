«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.65.

«Впереди Лига чемпионов — самые кайфовые вторники и среды в году. Переходим в Испанию и говорим о матче «Барселона» — «Айнтрахт». Немецкая команда начала турнир невероятно весело и необычно: постоянные счета 5:1 — то победа, то поражение. Недавно сыграли 0:0 с «Наполи» — то, чего от них вообще никто не ожидал. А в прошедшие выходные в Бундеслиге уступили «Лейпцигу» 0:6 — снова магия цифры шесть. Для «Айнтрахта» результаты типа 4:3 или 3:4 — нормальная история, команда почти всегда гарантирует голы.

То же самое можно сказать и про «Барселону». Вернувшись на «Камп Ноу», команда Ханси Флика в выходные гостила в Севилье и победила «Бетис» 5:3. Хет-трик оформил Ферран и подарил огромную радость болельщикам. «Барселона» смотрится лучше «Реала» во внутреннем чемпионате и по очкам идёт очень солидно. В Лиге чемпионов набрали всего семь очков, в прошлом туре было крупное поражение от «Челси», Араухо в той игре удалили — в этой он не сыграет. Зато вернулся Рафинья, готов Левандовски, а Ламин Ямаль проявился уже в центре поля. Жизнь в «Барселоне» кипит.

Матч обещает быть результативным. Не буду замахиваться на шесть голов, но четыре здесь вполне реальны. Коэффициент не самый высокий, но игра и команды такие, что голы должны быть. Всё-таки это «Барселона» и «Айнтрахт», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».