«Барселона» — «Айнтрахт»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов 9 декабря

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.60.

«Каталонцы уверенно лидируют в Ла Лиге, несмотря на некоторые трудности. После 16 туров «Барса» держится на вершине таблицы и демонстрирует серию из шести побед, в том числе над «Атлетико». Однако в Лиге чемпионов дела у команды Ханс-Дитера Флика пока тяжёлые: за пять матчей всего две победы, сейчас «Барселона» далеко от топ-8. Последняя встреча с «Челси» завершилась крупным поражением (0:3), в том числе из-за удаления Рональда Араухо на 44-й минуте игры. Хет-трик Феррана Торреса в прошлой игре с «Бетисом» в чемпионате явно озадачит тренера хозяев с выбором стартового нападающего.

Продажа ключевых игроков ударила по «орлам»: после успешного сезона франкфуртцы не сумели повторить успех, распрощавшись с Омаром Мармушем и Уго Экитике. Внутри страны «Айнтрахт» чувствует слабость, а разгром от «Лейпцига» (0:6) ясно показывает их уязвимость. В Лиге чемпионов подопечные Дино Топпмёллера тоже не показывают стабильности — яркое начало с «Галатасараем» (5:1), затем серия неудач и последний удар — три гола за пять минут от «Аталанты» (0:3). Провал за провалом, команда вынуждена искать новые идеи. Гостям стоит сделать ставку на оборонительную линию во главе с датчанином Расмусом Кристенсеном, который довольно неплохо проводит нынешний еврокубковый отрезок, действует самоотверженно, без грубых ошибок.

Во вторник ожидается яркая игра: обе команды демонстрируют результативный футбол. Последние матчи подтверждают — голы будут, стоит поставить на тотал больше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».