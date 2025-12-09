«Кайрат» — «Олимпиакос»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Казахстане

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Кайрат» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Кайрата» с форой (+1) за 2.04.

«Кайрат» впервые в своей истории смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. А дебют пришелся на гостевой матч в Лиссабоне, но как в нашей известной поговорке — первый блин комом, поражение 1:4. Дальше казахстанцы дома принимали «Реал», что стало грандиозным событием, но результат вновь неутешителен — поражение 0:5. Лишь в 3-м туре «Кайрат» смог не проиграть, но учитывая удаление у «Пафоса» на четвёртой минуте, 0:0 — обидный результат. Дальше были две выездные игры и обе неудачные: сначала казахстанцы проиграли «Интеру» (1:2), а затем в Копенгагене (2:3).

Спустя пять лет «Олимпиакос» вернулся в групповой этап Лиги чемпионов, но 1-й тур сложился скверно. Греки приминали дебютанта, «Пафос», и сыграли 0:0, хотя полтора тайма были в большинстве. А дальше последовали два поражения, но если 0:2 в Лондоне с «Арсеналом», где второй мяч англичане забили лишь в компенсированное время, нестыдно, 1:6 от «Барселоны», даже несмотря на удаление, многовато. Дальше была ещё одна домашняя ничья, на сей раз 1:1 с ПСВ, а затем домашняя игра против «Реала». Матч получился относительно равным, но исполнительский класс мадридцев решил, они победили в Греции.

«Кайрат» играет дома и всё ещё в ожидании первой победы в Лиге чемпионов, «Олимпиакос», несмотря на статус фаворита, тоже пока не побеждал, хотя и имеет на одно очко больше. На бумаге греки — фавориты, но перелёт в Казахстан — история непростая, да и где если не дома «Кайрат» должен выложиться на максимум, чтобы набрать три очка. Но даже и ничья будет неплохим вариантом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».