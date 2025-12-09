Скидки
ПСВ — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Нидерландах

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ПСВ — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Очень сложный выезд предстоит «Атлетико» из Мадрида в Нидерланды, в Эйндховен, на матч с ПСВ. ПСВ очень удивил всех крупной победой на «Энфилде» в прошлом туре — 4:1. И вообще ПСВ четыре встречи подряд не проигрывает в Лиге чемпионов. Были гостевые ничьи с «Олимпиакосом» и с «Байером», но дома разгромили «Наполи» (6:2). И вот в последнем туре обыграли «Ливерпуль» (4:1), здорово использовав слабости соперника и пространство, которое команда Слота во втором тайме предоставила.

Сейчас у ПСВ домашний матч с «Атлетико» из Мадрида. «Атлетико» огромное количество сил потратил на прошлой неделе, сыграв с «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао на выезде. И два подряд поражения команда Симеоне потерпела. На выезде всё-таки «Атлетико» играет не так убедительно, как дома. Но у команды прекрасная атака, суперские исполнители. Впереди есть Сёрлот, есть Альварес, Гризманн. И на матч Лиги чемпионов надо собраться. Девять очков сейчас у «Атлетико». ПСВ недалеко в турнирной таблице с восемью очками. Поэтому ПСВ, если выиграет, может «Атлетико» и в турнирной таблице обойти. Мадридцам нельзя проигрывать.

Мне кажется, ПСВ, играющий у себя дома, поверивший в себя, забивший 10 мячей «Наполи» и «Ливерпулю», наверняка где-то подраскроется. «Атлетико» может этим воспользоваться.

«Обе забьют» напрашивается, коэффициент скромный — 1.5. Поэтому рассмотрел бы «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.8. Мне кажется, игра должна получиться результативной. «Атлетико» пропускал во всех матчах Лиги чемпионов этого сезона», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

