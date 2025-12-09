«Аталанта» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бергамо

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Аталанта» — «Челси».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» 1-2 гола за 1.65.

«Аталанта» будет принимать «Челси». Команды соседствуют в турнирной таблице, у «Аталанты» 10 очков, столько же у «Челси». И надо признать, что «Аталанта» в Лиге чемпионов выступает получше, чем в своём национальном чемпионате. В последнем туре «Аталанта» проиграла, и абсолютно по делу проиграла «Вероне» — 1:3. И место, занимаемое сейчас «Аталантой» в чемпионате, говорит само за себя. «Аталанта» только 12-я. В Лиге чемпионов после поражения в 1-м туре от «ПСЖ» затем «Аталанта» выдала четыре матча подряд без поражений. И в трёх матчах подряд «Аталанта» не пропускает. И это достаточно удивительно, что они смогли не пропустить от «Марселя» и «Айнтрахта», играя в гостях.

Сейчас матч с «Челси», у которого отличная атака. «Челси» в чемпионате Англии достаточно неплохо идёт, хотя в последних трёх играх не выигрывал. И в последней игре с «Борнмутом» сыграли на выезде вничью 0:0. Но, я думаю, у «Челси» такая обойма игроков, что здесь шансы хорошие. Правильную ротацию Мареска применит. «Аталанта» понимает, что нельзя этой лондонской команде давать разбежаться. Тем не менее сохранить свои ворота вновь неприкосновенными и сухими «Аталанте» не удастся.

Я думаю, что «Челси» забьёт, но точно забьёт не больше двух. Поэтому мой прогноз на матч — «индивидуальный тотал «Челси» 1-2 гола» за коэффициент 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».