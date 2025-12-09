Скидки
«Аталанта» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии 9 декабря

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Аталанта» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.70.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это равное противостояние. «Аталанта», если брать игры Лиги чемпионов, набрала 10 очков и находится в верхней части таблицы. Поражение от «ПСЖ» было крупное, там они получили четыре, но после того матча выиграли три игры и одну сыграли вничью. То есть в Лиге чемпионов у них дела идут хорошо. А вот в чемпионате Италии не всё гладко — идут ниже 10-го места. Поэтому в ЛЧ «Аталанта» выглядит намного увереннее.

Но «Челси» не подарок. Команда опытная и непредсказуемая. В Лиге чемпионов у них столько же очков, они тоже идут прилично. В чемпионате Англии, конечно, неровно: то победят, то проиграют. Но это «Челси», и такие большие матчи играть они умеют. На сегодняшний день «Аталанта» лучше выглядит именно в Лиге чемпионов, но «Аталанте» будет непросто.

Я думаю, что англичане не проиграют. На выезде очки возьмут, точно не проиграют. По счёту не знаю, но «Челси» — команда крепкая и опытная. И если брать по уровню футболистов, то по фамилиям англичане выглядят предпочтительнее. Но всё может произойти, это футбол, это Лига чемпионов. «Аталанта» постарается прессинговать и играть первым номером, но «Челси» умеет вязать игру и выключать сильные стороны соперника. Всё-таки я здесь склоняюсь ближе к ничейному результату», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

