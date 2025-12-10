«Бенфика» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч «Бенфика» — «Наполи» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Бенфика» даже после прихода Жозе Моуринью очень долго буксовала в Лиге чемпионов, но в предыдущем туре наконец-то одержала первую победу — дома в матче с «Аяксом» (2:0). У «Наполи» при Антонио Конте форма куда лучше. В Серии А неаполитанцы накануне обыграли «Ювентус» со счётом 2:1, а в Лиге чемпионов в предыдущем туре спокойно обезоружили «Карабах» (2:0).

Любопытно, что турнирно хозяева болтаются на границе зоны стыков, а гостям тоже нужны очки, чтобы не опуститься в опасную зону. Ситуация, при которой и Моуринью, и Конте вынуждены думать о победе, а не оберегать нули на табло. Судя по кадровой ситуации, чуть комфортнее будет «Бенфике», у «Наполи» хватает ключевых потерь.

В отсутствие треугольника Лоботка — Замбо Ангисса — Де Брёйне «Наполи» почти неизбежно будет проседать. В свою очередь, контратаки неаполитанского клуба против «Бенфики», которая нередко высоко играет при Жозе, — угроза. Всё это складывается в такую картину, где обеим командам проще забить, чем оборонять нули на табло. Кто бы мог подумать, но в битве Конте и Моуринью пробуем взять голы в обе стороны.