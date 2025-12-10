«Байер» — «Ньюкасл»: прогноз на матч в Германии

Прогноз на матч «Бенфика» — «Наполи» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют — нет за 2.40.

Вот тут должно быть очень интересно. Немецкий клуб завалил старт общего этапа Лиги чемпионов, оставшись без побед в трёх стартовых турах. Дальше начались чудеса. «Байер» отправился в гости к «Бенфике» (1:0) и выиграл не вполне по делу, а потом ему «Манчестер Сити» сам подарил три очка, выставив фактически второй состав. В итоге — восемь очков и уверенное место в середине турнирной таблицы.

У «Ньюкасла» дела идут ещё лучше. На внутренней арене проблем хватает, зато в Лиге чемпионов даже без Александера Исака результаты добываются. Три победы в пяти турах, девять очков, 11-е место. Более чем реально побороться за прямое попадание в 1/8 финала. А что? До топ-8 не хватает одного очка. Дальше мини-экскурсия по аббревиатурам: скромный ПСВ и сытый «ПСЖ», который к заключительному туру может решить все вопросы и провести ротацию.

Немецкий клуб при Каспере Юльманне добавил прагматичности. Не стесняется сушить игру, действовать вторым номером. На таком фоне здорово смотрится «обе забьют — нет» за 2.40. Логика следующая: у «Ньюкасла» ставка доезжала в трёх из пяти туров, у «Байера» в двух последних. Обе команды чувствуют себя уверенно, ничья приблизит к выходу в плей-офф. Торопить события и раскрываться ни к чему.