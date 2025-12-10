«Ювентус» — «Пафос»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Ювентус» — «Пафос» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Ювентус» победит всухую за 1.95.

Лучано Спаллетти находится на посту главного тренера больше месяца, время на адаптацию было. Выстроить принципиально новый футбол за такой срок невозможно. Зато разобраться с составом и понять, чего точно следует избегать — более чем. Говорить о каком-то квантовом скачке не приходится. И всё же прогресс есть. Самое главное — победы пошли.

«Ювентус» вроде бы набил руку на трудовых победах над середняками и аутсайдерами. Качество футбола оставляет желать лучшего, стабильности не хватает, оборона трещит. Однако то Кенан Йылдыз выйдет и решит, то стандарты помогут, то соперник дрогнет. Это качество весьма пригодится в противостоянии с «Пафосом». Ведь киприоты раз за разом превосходят ожидания.

Исторического выхода в общий этап оказалось мало. Набрали шесть очков за пять туров, до сих пор входят в зону плей-офф. От «Ювентуса» отстают на пару строчек по дополнительным показателям. Правда, основные подвиги состоялись на своём поле. В гостях дела гораздо скромнее: две нулевые ничьи с «Кайратом» и «Олимпиакосом». Оборона у «Пафоса» добротная, с атакой хуже. Разница в классе столь велика, что увидеть здесь что-то, кроме очередной трудовой победы итальянцев, сложно.