«Брюгге» — «Арсенал»: прогноз на игру в Бельгии

Прогноз на матч «Брюгге» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.95.

Общий этап Лиги чемпионов приближается к кульминации. Пять туров позади, осталось ещё три. Лишь один клуб до сих пор не знает осечек. Речь о лондонском «Арсенале». Пять побед из пяти возможных с общей разностью забитых и пропущенных 14:1. Ближайшие преследователи отстают на три очка, а победа в Бельгии вполне может гарантировать англичанам место в топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала. Превратить два заключительных тура в формальность было бы просто замечательно.

«Брюгге» действует зрелищно, однако эффективностью не отличается. Четыре очка за пять туров. Все набраны ярко, со спецэффектами. Как вам 3:3 с «Барселоной»? А 4:1 с «Монако»? Проигрывают бельгийцы тоже на широкую ногу, по-гусарски. 0:4 от «Баварии», 0:3 от «Спортинга», 1:2 от «Аталанты», хотя вели в счёте к 74-й минуте.

В общем, разница в классе команд очевидна. Как и проблемы «Арсенала» с центром обороны, где скопилось достаточно повреждений. А «Брюгге» забивать умеет. На таком фоне можно не мудрить и взять «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за отличный коэффициент 2.20. Мы же предпочтём подстраховаться, заиграем тотал больше 3 мячей за 1.95. Логика простая: исключать 3:0 в пользу гостей никак нельзя, больно уж хороши они в защите. А ТБ 3 голов в таком случае обеспечит возврат.