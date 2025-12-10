Скидки
«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч 10 декабря

Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Ман Сити» победит с нулевой форой за 1.90.

О-хо-хо, что за матч! Однозначно главная вывеска 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Громкость имён сочетается с хорошими результатами и прямой конкуренцией. После пяти туров англичане с 10 очками находятся за пределами первой восьмёрки. Впрочем, только из-за дополнительных показателей. И явно хотят забраться выше. У мадридцев 12 очков и пятая строчка.

Хосеп Гвардиола сам придумал себе трудности в ЛЧ. Начал с трёх побед и ничьей, а затем решил выпустить чуть ли не второй состав на встречу с «Байером» в родных стенах. Результат — 0:2. Причины в том, что надо было чем-то жертвовать ради АПЛ. «Реал» на внутренней арене тоже не блещет. Недавно выдал серию из трёх ничьих и проиграл «Сельте». Если Хаби Алонсо проиграет и «Сити», его уволят.

А с большими матчами у мадридцев есть проблемы. Была не только победа в «класико», но и 0:1 в Ливерпуле. А также 2:5 в мадридском дерби. Отношения между Хаби Алонсо и футболистами не самые радужные. У «Манчестер Сити» порядка и стабильности побольше. В Мадриде Гвардиола явно не выставит второй состав. Основа же у него сейчас действует ровнее, конкретнее, качественнее и сбалансированнее. На победу англичан с нулевой форой дают замечательный коэффициент 1.90.

