«Атлетик» Бильбао — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.

«ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов окончательно потерял интерес к чемпионату Франции. Иное дело Лига чемпионов. Тут «ПСЖ» время от времени включается. Четыре победы в пяти турах, 12 очков из 15 возможных и второе место в турнирной таблице общего этапа. Единственное поражение состоялось в матче с «Баварией» (1:2). От поражения уйти могли, но мюнхенцы три очка не отдали.

Подопечные Луиса Энрике с горя устроили футбольный рейв на пару с «Тоттенхэмом». Восемь голов на двоих, красная карточка (Лукас Эрнандес не сыграет в Бильбао из-за дисквалификации), победа со счётом 5:3. Развеялись. Теперь пора в Испанию к одному из главных разочарований первых туров общего этапа. Баски находятся за пределами топ-24, а впереди не самые слабые «Аталанта» и «Спортинг».

«ПСЖ» заметно сильнее, однако в Бильбао сложно было даже «Арсеналу», который не мог забить до 72-й минуты. Предлагаем рассмотреть ничью в первом тайме за 2.45. Баски выстояли против «Арсенала», а «ПСЖ» в принципе долго вкатывается в Лиге чемпионов. Например, за пять туров парижане забили всего два мяча в первые 30 минут. Зато после перерыва отгрузили аж 11.