Стал известен фаворит матча «Реал» — «Манчестер Сити»

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.82. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.