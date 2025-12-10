Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стал известен фаворит матча «Реал» — «Манчестер Сити»

Стал известен фаворит матча «Реал» — «Манчестер Сити»
Комментарии

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
Гвардиола, только не чуди! Или последний матч Хаби Алонсо с «Реалом»
Гвардиола, только не чуди! Или последний матч Хаби Алонсо с «Реалом»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.82. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

Материалы по теме
«Брюгге» — «Арсенал». Остаться на вершине в Брюгге
«Брюгге» — «Арсенал». Остаться на вершине в Брюгге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android