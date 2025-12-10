«Реал» — «Манчестер Сити»: определён самый вероятный счёт

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.82. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 7.00. Следом идёт победа «Ман Сити» 2:1 (8.00), а также ничья 2:2 за 9.00.