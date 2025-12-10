«Бенфика» — «Наполи»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

10 декабря в матче общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Наполи» на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток — в 23:00 мск. Лиссабонцы борются за выход в стыки, неаполитанцы — за прямое попадание в 1/8 финала и более удобный календарь на весну.

Букмекеры чуть больше верят в хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 40% вероятности.

Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики закладываются на среднюю результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.