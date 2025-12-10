Скидки
Названы шансы «Арсенала» победить «Брюгге» в Бельгии

Комментарии

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Брюгге» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 72% вероятности.

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 8.80. Ничейный исход можно найти в линии за 6.50.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

