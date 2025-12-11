Скидки
Стали известны шансы «Вашингтона» победить «Каролину» в НХЛ

Комментарии

12 декабря в Вашингтоне «Вашингтон Кэпиталз» примет «Каролину Харрикейнз» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет вторая очная встреча соперников в регулярном чемпионате НХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, в то время как победа «Каролины» оценивается в 2.67. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.91.

Гол на первой минуте идёт за 10.50.

