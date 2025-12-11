Скидки
«Селтик» — «Рома»: назван фаворит матча Лиги Европы

«Селтик» — «Рома»: назван фаворит матча Лиги Европы
11 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся «Селтик» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. «Селтик» идёт на 21-м месте с семью очками, а «Рома» 15-я с девятью очками.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» предлагается с коэффициентом 3.30, в то время как победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

