«Селтик» — «Рома»: прогноз на матч в Шотландии

«Селтик» — «Рома»: прогноз на матч в Шотландии
Прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Рома» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Выигравший с «Аталантой» Лигу Европы Гасперини не меняет ДНК: агрессивный прессинг, смещения полузащитников в полуфланги, много вертикальных передач. В атаке ставка на связку Пауло Дибала — Лоренцо Пеллегрини и вспышки Матиаса Соуле, а роль девятки делят Эван Фергюсон и Бальданци. Довбик под вопросом, однако в целом у тренерского штаба оптимальный набор.

«Селтик» при Нэнси обязан идти вперёд, раскрывать фланги и нагружать штрафную за счёт Маэды и Нюгрена, а «Рома» получит пространство для рывков Дибалы и Пеллегрини между линиями. При таком сценарии обе команды должны получить моменты. Шотландцы дома традиционно цепляются за гол, но с текущими кадровыми потерями «на ноль» отыграть против римлян будет крайне тяжело.

