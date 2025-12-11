«Фиорентина» — «Динамо» Киев: определён фаворит матча в Италии

11 декабря в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся «Фиорентина» и киевское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно приблизительно 69% вероятности.

Победа «Динамо» Киев оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.