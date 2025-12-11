Скидки
«Фиорентина» — «Динамо» Киев: прогноз на матч Лиги конференций

«Фиорентина» — «Динамо» Киев: прогноз на матч Лиги конференций
Комментарии

Прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Динамо» Киев от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.23.

«Динамо» провалило отрезок в УПЛ с четырьмя подряд поражениями и лишь недавно встрепенулось, одолев «Кудровку», однако всё равно идёт в середине таблицы. До лидеров — много. В Лиге конференций картина ещё грустнее: одна победа и три поражения, место в третьем десятке общей таблицы и всего один матч с забитыми мячами в четырёх турах.

Игорь Костюк, сменивший Александра Шовковского, не скрывает, что может дать шанс молодёжи именно во Флоренции, сохранив лидеров на решающие игры в УПЛ и заключительный тур с «Ноа». Кадровая ситуация тоже бьёт по гостям. А ведь в еврокубках «Динамо» уже в двух выездных встречах подряд — с «Самсунспором» и «Омонией» — уходит без гола.

На бумаге матч буквально кричит о фаворите, и действительно логично ждать победу «Фиорентины». Но ставку на тотал можно попробовать отыграть против ожиданий. Хозяева в кризисе, гости осторожны, кадровые потери с обеих сторон и формат турнира подталкивают к аккуратному футболу на результат. Сценарий 1:0 или 2:0 выглядит реальнее, чем открытая перестрелка.

