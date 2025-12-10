«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.90.

«Каждый год эти команды играют друг с другом. Они встречались и в начале 2025 года. Тогда «Реал» дважды обыграл «Сити». Сейчас непонятно, что происходит с «Реалом». На неделе «Реал» играл против «Атлетика» Бильбао. Суперкоманда, супердвижение, супервзаимодействие. Забили три мяча, Мбаппе прекрасен. «Реал» был действительно дико хорош против Бильбао. Потом следующий матч, через три дня, против «Сельты». Это просто какие-то малоподвижные муравьи. По итогу 0:2, и уже -4 в турнирной таблице от «Барселоны». Поэтому каким будет «Реал» против «Сити», предсказать очень сложно.

У «Сити» сейчас хорошая серия побед. В последнем туре одержали крупную победу. Холанд продолжает долбить мячи. Прекрасная атака «Сити». В общем, вроде как на разных скоростях сейчас команды играют. Но это Лига чемпионов. Это — «Сантьяго Бернабеу». И это мадридский «Реал». За плохой игрой должна идти хорошая. Будем надеяться, что «Реал» выдаст качественный матч с «Манчестер Сити».

В общем, я веду к тому, что «Сити» выглядит монументальнее. Да, принесли в жертву матч Лиги чемпионов против «Байера» — Гвардиола в прошлом туре проиграл 0:2. Но здесь, думаю, в составе особых сюрпризов у Гвардиолы быть не должно. «Сити» сейчас кажется сильнее «Реала» по результатам, но ментально «Реал» на такие матчи собирается.

Поэтому можно сыграть лобовую ничью за коэффициент выше тройки. Либо банально обе забьют и ТБ (2.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».