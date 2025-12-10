«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Лиги чемпионов в Испании

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.65.

«Мадрид горит — «Сантьяго Бернабеу» готов к шоу, в Лиге чемпионов «Реал» принимает «Манчестер Сити». Зрелище гарантировано. «Реал» выйдет играть только на победу. Но… даже у гигантов бывают провалы, особенно когда коммуникация между тренером и игроками не налажена. Сейчас есть такая проблема. Это последний шанс для Хаби Алонсо, чтобы сохранить за собой тренерское кресло. Но пока в это верится с трудом. В чемпионате команда добыла только одну победу в пяти последних матчах — кризис налицо.

А «Манчестер Сити» — это не просто клуб. Это машина: мощная, слаженная и стабильная. Они умеют задавить соперника в чужой штрафной и создавать моменты. Чего только стоит один Эрлинг Холанд, который, на мой взгляд, сейчас является лучшим игроком мира. Команда Пепа Гвардиолы выглядит отлично, одержав в АПЛ три победы подряд. К тому же в таблице ЛЧ англичанам нужно набирать очки, чтобы не играть лишние матчи, поэтому с мотивацией проблем не жду.

Этот вечер — не про романтику, а про холодный расчёт. «Манчестер Сити» знает цену таким играм, и если будет дисциплина, концентрация и вера — они способны вынести Мадрид, особенно сейчас, когда он в ужасной форме», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».