«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Мостового на матч в Мадриде

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.90.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Конечно же, это игра всего тура ЛЧ. Если говорить об этих двух командах, «Манчестер Сити» набрал ход и опять становится на свои рельсы. Они выигрывают, Холанд забивает, все играют, забивают, и команда чувствует уверенность, играет раскованно, знает, что может в любой момент добавить.

Но не забываем: «Реал» есть «Реал». И «Реал»— это всегда Мадрид. Тем более играют дома, а на «Сантьяго Бернабеу» у них совершенно особенная атмосфера, своя энергетика, свои болельщики, которые поднимают команду даже в самые тяжёлые моменты. Ну, и великолепный Мбаппе, который уже бьёт всевозможные рекорды и в чемпионате, и во всей Европе, и который одним рывком или ударом может перевернуть игру.

Поэтому я здесь не берусь называть кого-то явным фаворитом. Да, «Манчестер Сити» выглядит машиной, у них поставленный футбол, но всё-таки это выезд в Мадрид, а там по-другому дышится. Вполне может быть голевая ничья: и «Реал» забьёт, и «Манчестер Сити» забьёт, потому что впереди у обеих команд колоссальное качество. Единственный вопрос — будет ли играть Мбаппе, он в последнем туре получил небольшую травму, и это может многое изменить. Но в целом думаю, что матч получится ровным, тяжёлым и очень зрелищным. Здесь ошибок прощать не будут вообще», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

