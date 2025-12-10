Скидки
«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 10 декабря

Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Много пишут, что это может быть последняя игра Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридской команды. «Реал» проиграл «Сельте» дома в прошедшие выходные — поражение обескураживающее. Было несколько удалений, были моменты, которые команда создала, но не реализовала, и пропущенные мячи. Давление растёт, в том числе на Винисиуса, который давно не забивает. Однако у «Реала» есть Килиан Мбаппе, который традиционно в прекрасной форме.

«Манчестер Сити» Гвардиолы сейчас недалеко от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ, что даже удивительно, если учитывать, как долго «Арсенал» не проигрывал до поражения от «Астон Виллы». И казалось, что настичь их будет очень сложно, но «Сити» тут как тут. Это к вопросу о том, что наши внешние впечатления иногда расходятся с реальной картиной. «Сити» продолжает показывать качественный футбол и добиваться результата. И здесь, конечно, если «Реал» не смог обыграть «Жирону», если «Сити» с трудом победил «Хетафе», если уступил «Сельте», то в матче с «Сити» может быть очень тяжело.

Но при всём этом я ожидаю результативный футбол. Да, Куртуа и Доннарумма — вратари высочайшего уровня. Однако атакующие группы у обеих команд настолько сильны, что одна вполне способна сломать другую. Такое мы уже видели в плей-офф Лиги чемпионов, когда Родриго выходил со скамейки и забивал дважды, и «Реал» проходил «Сити». Думаю, подобный сценарий возможен и сейчас. Поэтому ожидаю в этой игре минимум три забитых мяча. Смотрим и болеем за голы», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

