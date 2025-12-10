«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 10 декабря

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

«Много пишут, что это может быть последняя игра Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридской команды. «Реал» проиграл «Сельте» дома в прошедшие выходные — поражение обескураживающее. Было несколько удалений, были моменты, которые команда создала, но не реализовала, и пропущенные мячи. Давление растёт, в том числе на Винисиуса, который давно не забивает. Однако у «Реала» есть Килиан Мбаппе, который традиционно в прекрасной форме.

«Манчестер Сити» Гвардиолы сейчас недалеко от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ, что даже удивительно, если учитывать, как долго «Арсенал» не проигрывал до поражения от «Астон Виллы». И казалось, что настичь их будет очень сложно, но «Сити» тут как тут. Это к вопросу о том, что наши внешние впечатления иногда расходятся с реальной картиной. «Сити» продолжает показывать качественный футбол и добиваться результата. И здесь, конечно, если «Реал» не смог обыграть «Жирону», если «Сити» с трудом победил «Хетафе», если уступил «Сельте», то в матче с «Сити» может быть очень тяжело.

Но при всём этом я ожидаю результативный футбол. Да, Куртуа и Доннарумма — вратари высочайшего уровня. Однако атакующие группы у обеих команд настолько сильны, что одна вполне способна сломать другую. Такое мы уже видели в плей-офф Лиги чемпионов, когда Родриго выходил со скамейки и забивал дважды, и «Реал» проходил «Сити». Думаю, подобный сценарий возможен и сейчас. Поэтому ожидаю в этой игре минимум три забитых мяча. Смотрим и болеем за голы», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».