«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.90.

«Это будет самый хороший матч, конечно. Здесь будет приковано внимание к Холанду и Мбаппе. Это два футболиста, которые в своих командах решают всё в атаке. Мбаппе — бомбардир, все атаки проходят через него, по-моему, он только один и забивает. Винисиус даже в тень ушёл. А у «Манчестер Сити» то же самое с Холандом — это машина. Игра получится непростой для «Реала». Но «Реал» — команда, которая дома играет с азартом. Если они поймают кураж, «Манчестер Сити» будет очень тяжело. Винисиус с фланга работает очень хорошо.

Если брать эмоциональное состояние «Манчестер Сити», то в чемпионате они догнали «Арсенал». Они в гонке, поэтому в Мадрид едут в хорошем настроении. Гвардиола — тот тренер, который знает, что сказать и как настроить команду. Поэтому «Реалу» будет непросто. Мне кажется, что «Манчестер Сити» будет больше владеть мячом, потому что «Сити» это умеет делать. У «Реала» тоже хорошие футболисты, однако по удержанию мяча англичане будут лучше.

Тяжело сказать по результату, но если выбирать победителя, то выбрал бы «Реал», однако, вероятнее всего, здесь будет ничья. И мне кажется, что обе команды забьют по два-три мяча. Может быть счёт 2:2 или 3:3, потому что эти команды любят атаковать и класс настолько высокий, что любой момент они решат. Есть преимущество у «Реала», но небольшое. Поэтому мне кажется, что получится боевая ничья. И забитые мячи точно будут.

«Реал» играет дома, болельщики погонят с первых минут. Плюс все заряжены на противостояние Мбаппе и Холанда — все обсуждают, кто из них лучший бомбардир. Они тоже захотят показать себя. Однако, несмотря на это, мне кажется, «Манчестер Сити» — очень сильная команда, но из-за того, что встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» выбираю ничейку», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».