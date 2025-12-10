Скидки
«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.90.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Галактикос» начали сезон с превосходных 13 побед в 14 матчах, но после ноябрьской паузы наступили сложности. За последние пять туров Ла Лиги подшефные Хаби Алонсо одержали всего одну победу и уступают «Барселоне» четыре очка. Особо неприятный матч — проигрыш «Сельте» (0:2) с тремя красными карточками, впервые с 2006 года на «Сантьяго Бернабеу». В ЛЧ команда стабильно идёт вперёд, но будущие испытания — серьёзные, особенно с учётом того, что Килиан Мбаппе пропустил тренировку из-за мышечного дискомфорта.

Небесно-голубые демонстрируют прогресс: команда Пепа Гвардиолы успешно обновляется, яркими звёздами становятся Райан Шерки и Нико О’Райли. Три победы подряд позволили почти догнать лидирующий «Арсенал» и теперь отставание всего на два очка. Однако ротация не всегда проходит гладко: в последнем матче ЛЧ против «Байера» резервный состав потерпел поражение (0:2). Вернуться обратно в топ-8 до Нового года можно при победе на «Сантьяго Бернабеу».

«Горожане» подходят к важному матчу в хорошей форме. У испанцев идут сложности у Хаби Алонсо, а у гостей серия из трёх побед. В последних девяти матчах «Сити» забил менее трёх мячей лишь дважды. Для меня предпочтительный вариант — ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

