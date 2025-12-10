Скидки
«Атлетик» Бильбао — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

«Атлетик» Бильбао — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.60.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Для «Атлетика» Бильбао это суперафиша: матч против «ПСЖ», против победителя Лиги чемпионов. На стадионе «Сан-Мамес» будет потрясающая атмосфера. На «Сан-Мамес» в последние дни всегда потрясающая атмосфера. Вспомним матч против «Реала», который собрал аншлаг, потом против «Атлетико» Мадрид.

У «Атлетика» Бильбао ситуация аховая. Всего лишь одна победа в турнире, пока над «Карабахом». Выглядит «Атлетик» в Лиге чемпионов, мягко говоря, не очень. Этот состав Бильбао — он для внутреннего пользования. На мой взгляд, на международной арене, особенно против больших команд, он не то чтобы не конкурентоспособен, но тут надо «из штанов выпрыгнуть», сыграть на 150-200%, и тогда будет результат. Понятно, что с «Карабахом» можно конкурировать, но с такими командами, как «Арсенал», или как «ПСЖ», или как Дортмунд, Бильбао откровенно сложно.

Что касается «ПСЖ», здесь всё супер, всё понятно. Сафонов наконец-то сыграл первый матч в сезоне. Сыграл «на ноль» против «Ренна». Париж прекрасен, Париж цветёт и пахнет. И играет «Пари Сен-Жермен» действительно очень-очень здорово.

Я думаю, что шансов, откровенно говоря, на благоприятный и благополучный результат для «Атлетика» Бильбао немного. Луис Энрике прекрасно знает, что такое Бильбао, и знает, как против этой команды играть. «Атлетик» Бильбао очень много эмоций выплеснул в игре против «Атлетико» в чемпионате. Я думаю, этих эмоций «Бильбао» и не хватит, даже при сумасшедшей поддержке своих болельщиков, на матч против «ПСЖ». «Пари Сен-Жермен» выиграет, просто выиграет. Коэффициент 1.6 — это прямо супер», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

