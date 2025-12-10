«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Бильбао

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетик» — «ПСЖ».

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 1.5 за 1.71.

«Атлетик» Бильбао проведёт третий крупный матч за одну неделю, принимая «ПСЖ» в Лиге чемпионов. До этого были две совершенно разные по содержанию встречи: разгромное поражение от «Реала» и победа над «Атлетико». Теперь испытание, как мне кажется, ещё более серьёзное. «ПСЖ» находится в отличной форме: в прошлом туре французского чемпионата команда выиграла 5:0, причём этот матч стал дебютным в сезоне для Матвея Сафонова, который ожидаемо выйдет и в Бильбао.

Команда Луиса Энрике набрала ход и показывает очень качественный футбол. В атаке у «ПСЖ» есть нестандартные исполнители: Хвича Кварацхелия начал забивать, восстановился Дембеле, выходят молодые нападающие вроде Мбайе. И, честно говоря, представить, что оборона Бильбао будет всё это сдерживать, очень сложно. Баски пропускали дома и от менее мощных атакующих соперников, что уж говорить о таком наборе возможностей, который сейчас демонстрирует «ПСЖ».

Да, домашний стадион «Атлетика» — огромный фактор, и я видел, как невероятно команда поддерживается трибунами. Однако «Атлетик» уже потратил много сил и эмоций в матчах с «Реалом» и «Атлетико». «ПСЖ» выглядит свежее, сбалансированнее и разнообразнее впереди. Поэтому вполне логично предположить, что французская команда в этой встрече забьёт как минимум два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».