Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Бильбао

«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Бильбао
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетик» — «ПСЖ».

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 1.5 за 1.71.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетик» Бильбао проведёт третий крупный матч за одну неделю, принимая «ПСЖ» в Лиге чемпионов. До этого были две совершенно разные по содержанию встречи: разгромное поражение от «Реала» и победа над «Атлетико». Теперь испытание, как мне кажется, ещё более серьёзное. «ПСЖ» находится в отличной форме: в прошлом туре французского чемпионата команда выиграла 5:0, причём этот матч стал дебютным в сезоне для Матвея Сафонова, который ожидаемо выйдет и в Бильбао.

Команда Луиса Энрике набрала ход и показывает очень качественный футбол. В атаке у «ПСЖ» есть нестандартные исполнители: Хвича Кварацхелия начал забивать, восстановился Дембеле, выходят молодые нападающие вроде Мбайе. И, честно говоря, представить, что оборона Бильбао будет всё это сдерживать, очень сложно. Баски пропускали дома и от менее мощных атакующих соперников, что уж говорить о таком наборе возможностей, который сейчас демонстрирует «ПСЖ».

Да, домашний стадион «Атлетика» — огромный фактор, и я видел, как невероятно команда поддерживается трибунами. Однако «Атлетик» уже потратил много сил и эмоций в матчах с «Реалом» и «Атлетико». «ПСЖ» выглядит свежее, сбалансированнее и разнообразнее впереди. Поэтому вполне логично предположить, что французская команда в этой встрече забьёт как минимум два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android