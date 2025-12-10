«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на игру 6-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетик» — «ПСЖ».

Ставка: ничья или победа «ПСЖ» в один мяч за 1.87.

«Очень интересная игра с точки зрения того, что «Атлетик» — непредсказуемая команда, которая прежде всего дома играет очень неплохо. Там всегда громкие болельщики, и стадион такой, который всё время тебя гонит вперёд, там атмосфера давит на соперника, и именно дома «Атлетик» всегда добавляет. Это уже традиция, которая много лет держится, и это нужно учитывать. Другое дело, что непредсказуемы они в плане того, что могут как здорово сыграть, как совсем недавно, так и провалить игру. Вот это их проблема.

Поэтому «ПСЖ», конечно, является фаворитом. «ПСЖ» опять вышел на первое место в своём чемпионате, парижане крупно обыграли «Ренн» (5:0), и по набору игроков, по исполнителям они, конечно, сильнее. У них есть люди, которые могут решить эпизод. Но я не стал бы сбрасывать со счетов «Атлетик». Потому что Бильбао — прежде всего непредсказуемая команда, дома они могут сыграть на характере, могут навязать борьбу и заставить ошибаться соперника.

Поэтому думаю, что или «ПСЖ» в один мяч выиграет, или ничья будет. И это будет не сенсация, а абсолютно нормальный футбольный результат, когда одна команда за счёт класса чуть лучше, а вторая за счёт характера и атмосферы тоже может показать зубы и испортить настроение фавориту», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».