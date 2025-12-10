Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на игру 6-го тура Лиги чемпионов

«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на игру 6-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетик» — «ПСЖ».

Ставка: ничья или победа «ПСЖ» в один мяч за 1.87.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень интересная игра с точки зрения того, что «Атлетик» — непредсказуемая команда, которая прежде всего дома играет очень неплохо. Там всегда громкие болельщики, и стадион такой, который всё время тебя гонит вперёд, там атмосфера давит на соперника, и именно дома «Атлетик» всегда добавляет. Это уже традиция, которая много лет держится, и это нужно учитывать. Другое дело, что непредсказуемы они в плане того, что могут как здорово сыграть, как совсем недавно, так и провалить игру. Вот это их проблема.

Поэтому «ПСЖ», конечно, является фаворитом. «ПСЖ» опять вышел на первое место в своём чемпионате, парижане крупно обыграли «Ренн» (5:0), и по набору игроков, по исполнителям они, конечно, сильнее. У них есть люди, которые могут решить эпизод. Но я не стал бы сбрасывать со счетов «Атлетик». Потому что Бильбао — прежде всего непредсказуемая команда, дома они могут сыграть на характере, могут навязать борьбу и заставить ошибаться соперника.

Поэтому думаю, что или «ПСЖ» в один мяч выиграет, или ничья будет. И это будет не сенсация, а абсолютно нормальный футбольный результат, когда одна команда за счёт класса чуть лучше, а вторая за счёт характера и атмосферы тоже может показать зубы и испортить настроение фавориту», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android