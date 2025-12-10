«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетик» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.60.

«Красно-белые страдают в атаке: за последние две недели они уступили «Барселоне» и «Реалу», а в Лиге чемпионов забили всего три гола за пять матчей. Текущая результативность мешает команде Эрнесто Вальверде бороться за плей-офф, и их место в таблице отражает слабую игру в атаке. Основной атакующей силой в предстоящей встрече должен быть Беренгер, который ещё не успел отметиться забитыми мячами в еврокубках, но у него постоянно бывают неплохие моменты.

Несмотря на поражение в Лиге 1 от «Монако» и потерю лидерства, парижане быстро оправились: разгромом «Ренна» (5:0) подтвердили силу атаки и готовность Матвея Сафонова к большим вызовам. В ЛЧ команда Луиса Энрике продолжает впечатлять — после поражения от «Баварии» (1:2) они забили пять мячей «Тоттенхэму» (5:3). За пять туров оформили 19 голов — один из лучших показателей в турнире. Ожидаю увидеть в старте Матвея Сафонова, который показал уверенную и грамотную игру в прошлом матче, заработав заслуженный «сухарь».

Встречи с топ-клубами, такими как «Барса», «Реал» и «Арсенал», показали слабость басков в Европе. В последних 10 еврокубковых матчах с клубами Лиги 1 их успехи минимальны. Проще говоря, хозяевам будет трудно остановить нападающую линию красно-синих, которые используют их слабости и приблизятся к выходу в 1/8 финала. Мой сценарий — победа Парижа с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».