Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

«Атлетик» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетик» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.60.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Красно-белые страдают в атаке: за последние две недели они уступили «Барселоне» и «Реалу», а в Лиге чемпионов забили всего три гола за пять матчей. Текущая результативность мешает команде Эрнесто Вальверде бороться за плей-офф, и их место в таблице отражает слабую игру в атаке. Основной атакующей силой в предстоящей встрече должен быть Беренгер, который ещё не успел отметиться забитыми мячами в еврокубках, но у него постоянно бывают неплохие моменты.

Несмотря на поражение в Лиге 1 от «Монако» и потерю лидерства, парижане быстро оправились: разгромом «Ренна» (5:0) подтвердили силу атаки и готовность Матвея Сафонова к большим вызовам. В ЛЧ команда Луиса Энрике продолжает впечатлять — после поражения от «Баварии» (1:2) они забили пять мячей «Тоттенхэму» (5:3). За пять туров оформили 19 голов — один из лучших показателей в турнире. Ожидаю увидеть в старте Матвея Сафонова, который показал уверенную и грамотную игру в прошлом матче, заработав заслуженный «сухарь».

Встречи с топ-клубами, такими как «Барса», «Реал» и «Арсенал», показали слабость басков в Европе. В последних 10 еврокубковых матчах с клубами Лиги 1 их успехи минимальны. Проще говоря, хозяевам будет трудно остановить нападающую линию красно-синих, которые используют их слабости и приблизятся к выходу в 1/8 финала. Мой сценарий — победа Парижа с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android