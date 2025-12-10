Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Брюгге» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бельгии

«Брюгге» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бельгии
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Арсенал».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» — супер, Артета — супер. В общем, вся лондонская команда — супер, и всё у неё супер! «Арсенал» в этом туре отправляется в гости в Бельгию, в Брюгге. Сыграют «пушкари» против команды, которая сейчас не входит в зону плей-офф. Четыре матча подряд «Брюгге» не может выиграть в Лиге чемпионов. Была одна победа — над «Монако» в 1-м туре, а потом проиграли «Аталанте», «Баварии», сыграли вничью с «Барселоной», был очень результативный матч — 3:3, и проиграли «Спортингу» 0:3 в последнем туре, там могли и крупнее проиграть на выезде.

Дома «Брюгге» с хорошим нападающим Форбсом наверняка постарается как-то подстроиться под «Арсенал». «Арсенал» таких соперников обычно не замечает. Он просто их пережёвывает, выплёвывает и спокойненько едет дальше. «Арсенал» — единственная команда, которая не потеряла ещё ни одного очка в Лиге чемпионов, очень крутая игра у команды Артеты. Единственный гол пропустили от «Баварии» в прошлом туре, до этого четыре матча подряд было сухих. Сейчас проиграли в чемпионате «Астон Вилле», но всё равно «Арсенал» смотрелся очень неплохо.

В Лиге чемпионов «Арсенал» с ротацией состава очень аккуратно подходит к таким соперникам и спокойненько дожимает во вторых таймах. Поэтому можно сыграть «2-й тайм результативнее первого». Коэффициент хороший — под «двойку». И я бы рассмотрел вариант «тотал меньше 3» за 1.9. Да, «Арсенал» здорово действует в атаке, классные исполнители, но «Брюгге» понимает, что тут надо на стандартах против «Арсенала» качественно сыграть и надо не дать этому сопернику убежать в контратаки. Посмотрим, справится ли бельгийская команда вот с этой задачей.

Основной прогноз — «2-й тайм результативнее 1-го». И второй вариант — «тотал меньше 3», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 16.5 на матчи 10 декабря 2025 года
Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 16.5 на матчи 10 декабря 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android