«Брюгге» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бельгии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Арсенал».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

«Арсенал» — супер, Артета — супер. В общем, вся лондонская команда — супер, и всё у неё супер! «Арсенал» в этом туре отправляется в гости в Бельгию, в Брюгге. Сыграют «пушкари» против команды, которая сейчас не входит в зону плей-офф. Четыре матча подряд «Брюгге» не может выиграть в Лиге чемпионов. Была одна победа — над «Монако» в 1-м туре, а потом проиграли «Аталанте», «Баварии», сыграли вничью с «Барселоной», был очень результативный матч — 3:3, и проиграли «Спортингу» 0:3 в последнем туре, там могли и крупнее проиграть на выезде.

Дома «Брюгге» с хорошим нападающим Форбсом наверняка постарается как-то подстроиться под «Арсенал». «Арсенал» таких соперников обычно не замечает. Он просто их пережёвывает, выплёвывает и спокойненько едет дальше. «Арсенал» — единственная команда, которая не потеряла ещё ни одного очка в Лиге чемпионов, очень крутая игра у команды Артеты. Единственный гол пропустили от «Баварии» в прошлом туре, до этого четыре матча подряд было сухих. Сейчас проиграли в чемпионате «Астон Вилле», но всё равно «Арсенал» смотрелся очень неплохо.

В Лиге чемпионов «Арсенал» с ротацией состава очень аккуратно подходит к таким соперникам и спокойненько дожимает во вторых таймах. Поэтому можно сыграть «2-й тайм результативнее первого». Коэффициент хороший — под «двойку». И я бы рассмотрел вариант «тотал меньше 3» за 1.9. Да, «Арсенал» здорово действует в атаке, классные исполнители, но «Брюгге» понимает, что тут надо на стандартах против «Арсенала» качественно сыграть и надо не дать этому сопернику убежать в контратаки. Посмотрим, справится ли бельгийская команда вот с этой задачей.

Основной прогноз — «2-й тайм результативнее 1-го». И второй вариант — «тотал меньше 3», — приводит слова Генича «РБ Спорт».