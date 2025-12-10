«Ювентус» — «Пафос»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 1.90.

«Ювентус» дома будет принимать «Пафос». Не самая притягательная афиша, но мне кажется, здесь более-менее всё очевидно. Да, «Пафос» — хорошая команда, шесть очков набрали, это столько же, сколько и у «Ювентуса». У «Пафоса» была крутейшая победа над «Вильярреалом», поражение только одно — домашнее от «Баварии» (1:5). Во всех остальных матчах «Пафос» бился за очки. Например, не уступил «Монако», 2:2 сыграли. Была ничья 0:0 с «Кайратом», хотя действовали бо́льшую часть встречи в меньшинстве. Еще 0:0 на выезде сразились с «Олимпиакосом». В общем, команда бойкая, команда с интересными исполнителями.

Но «Ювентус» на то и «Ювентус», чтобы дома такого соперника обыграть. Никто не поймёт Спаллетти и «Ювентус», Йылдыза и Ко, если оступятся тут. Очки «Ювентусу» позарез нужны, чтобы из этого гладкого чемпионата дальше выйти в плей-офф. У «Ювентуса» останутся ещё матчи с «Бенфикой» и «Монако». И там шансы фифти-фифти. А вот с «Пафосом», конечно, задачу надо решать.

Я думаю, что «Ювентус» выиграет и не пропустит. Для Спаллетти чрезвычайно важно не быть пассажирами, как он сказал после последней встречи с «Наполи», а быть сконцентрированными, внимательными и доигрывать свои эпизоды. Сравняли счёт, но всё равно уступили в Неаполе. Сейчас надо реабилитироваться в Лиге чемпионов. И важно постараться не пропустить. До этого «Ювентус» пропускал в каждом матче Лиги чемпионов. Для Спаллетти, мне кажется, для всего «Ювентуса» важно сыграть «на ноль» в обороне, а впереди что-то своё реализовать.

Мой прогноз — «победа «Ювентуса» всухую» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».