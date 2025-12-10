Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Пафос»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

«Ювентус» — «Пафос»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 1.90.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» дома будет принимать «Пафос». Не самая притягательная афиша, но мне кажется, здесь более-менее всё очевидно. Да, «Пафос» — хорошая команда, шесть очков набрали, это столько же, сколько и у «Ювентуса». У «Пафоса» была крутейшая победа над «Вильярреалом», поражение только одно — домашнее от «Баварии» (1:5). Во всех остальных матчах «Пафос» бился за очки. Например, не уступил «Монако», 2:2 сыграли. Была ничья 0:0 с «Кайратом», хотя действовали бо́льшую часть встречи в меньшинстве. Еще 0:0 на выезде сразились с «Олимпиакосом». В общем, команда бойкая, команда с интересными исполнителями.

Но «Ювентус» на то и «Ювентус», чтобы дома такого соперника обыграть. Никто не поймёт Спаллетти и «Ювентус», Йылдыза и Ко, если оступятся тут. Очки «Ювентусу» позарез нужны, чтобы из этого гладкого чемпионата дальше выйти в плей-офф. У «Ювентуса» останутся ещё матчи с «Бенфикой» и «Монако». И там шансы фифти-фифти. А вот с «Пафосом», конечно, задачу надо решать.

Я думаю, что «Ювентус» выиграет и не пропустит. Для Спаллетти чрезвычайно важно не быть пассажирами, как он сказал после последней встречи с «Наполи», а быть сконцентрированными, внимательными и доигрывать свои эпизоды. Сравняли счёт, но всё равно уступили в Неаполе. Сейчас надо реабилитироваться в Лиге чемпионов. И важно постараться не пропустить. До этого «Ювентус» пропускал в каждом матче Лиги чемпионов. Для Спаллетти, мне кажется, для всего «Ювентуса» важно сыграть «на ноль» в обороне, а впереди что-то своё реализовать.

Мой прогноз — «победа «Ювентуса» всухую» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Ювентус» — «Пафос». Спаллетти не отдаст путёвку в плей-офф
«Ювентус» — «Пафос». Спаллетти не отдаст путёвку в плей-офф
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android