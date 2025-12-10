«Карабах» — «Аякс»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Азербайджане

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Аякс».

Ставка: победа «Карабаха» за 2.18.

«Карабах» во второй раз в своей истории стал участником группового этапа Лиги чемпионов. Более того, стартовала азербайджанская команда с победы в Лиссабоне над «Бенфикой», этот успех стал первым для «Карабаха», ведь в прошлом для себя розыгрыше они не одержали ни одной победы. Аппетит приходит во время еды, а азербайджанцы одержали еще и первую домашнюю победу в истории — переиграли «Копенгаген». Но дальше наступил спад, «Карабах» уступил «Атлетику» и «Наполи» в Испании и Италии соответственно, а вот дома с «Челси» сыграли вничью 2:2.

«Аякс» ужасно стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов, в 1-м туре амстердамцы проиграли 0:2 «Интеру», а затем — 0:4 в гостях «Марселю». К 3-му туру нидерландцы наконец-то забили, однако сути это сильно не изменило. «Аякс» гостил в Лондоне, и там «Челси» на гол нидерландской команды ответил пятью своими и одержал разгромную победу. Проблемы вице-чемпиона Нидерландов на этом не закончились, и он продолжил своё бесславное выступление. 0:3 дома от «Галатасарая» и 0:2 — от «Бенфики», также в Амстердаме.

«Аякс» — единственная команда в этом розыгрыше Лиги чемпионов, которая не набрала ни одного очка, и, как несложно догадаться, она располагается на последней строчке. А вот «Карабах» неожиданно для многих идёт на 19-й строчке, и у него есть неплохие шансы на плей-офф, но для этого дома в матче с аутсайдером надо не просто набирать очки, а побеждать. «Аякс» уже дальше не выйдет, ведь год назад надо было минимум 11 очков набрать, а сейчас осталось три тура», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».