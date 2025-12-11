Скидки
«Утрехт» — «Ноттингем Форест»: прогноз Кирилла Полякова на матч Лиги Европы

Комментарии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Лиги Европы «Утрехт» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой (-1) за 2.36.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возвращение «Утрехта» в еврокубки после 14-летнего перерыва оказалось провальным: в пяти матчах команда набрала лишь одно очко, не выиграв ни разу, и уже не борется за выход в плей-офф. В Эредивизии дела идут лучше (седьмое место), но в последнее время клуб нестабилен: всего одна победа в шести матчах. Впрочем, дома «Утрехт» не проигрывает шесть матчей (три победы, три ничьих). Но в атаке будут отсутствовать ключевые игроки, включая лучшего бомбардира Виктора Йенсена.

«Ноттингем Форест» на контрасте. В Премьер-лиге команда идёт в зоне вылета, а в последнем туре уступила «Эвертону» 0:3. В Лиге Европы картина иная: восемь очков в пяти матчах и три «сухих» матча подряд с момента назначения Шона Дайча. Команда организованно обороняется и эффективно реализует моменты, особенно со стандартов.

Прогноз: победа «Ноттингем Форест» с форой (-1)», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

