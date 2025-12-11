«Утрехт» — «Ноттингем Форест»: ставка Александра Елагина на игру Лиги Европы в Нидерландах

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Утрехт» — «Ноттингем Форест».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«Нидерландский «Утрехт», представляющий одноимённый город, будет принимать английский «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы. «Утрехт» в 15-й раз участвует в евротурнирах. В групповой (сейчас общий) этап второго по рангу клубного евротурнира после его ребрендинга в 2009 году «Утрехт» пробился во второй раз.

В нынешнем розыгрыше «Утрехт» выступает крайне неудачно, являясь одной из пяти команд, которым не удалось одержать победу ни в одной из первых пяти встреч. Свели один матч вничью и потерпели четыре поражения. Это единственное очко было заработано в домашней игре с «Порту» (1:1) в 4-м туре, а две недели назад «Утрехт» потерпел в гостях четвёртое поражение в ЛЕ от «Бетиса» — 1:2. Теперь команда занимает 32-е место в таблице из 36 команд и отстаёт от зоны стыковых матчей на пять очков. Без особого блеска, но и без провалов выступает команда в текущем чемпионате Нидерландов, идя после 15 туров на седьмом месте с 22 очками, отставая от еврокубковой зоны всего на четыре очка. Отметим, что по итогам домашних игр у «Утрехта» второй после «Фейеноорда» результат — 17 очков после восьми встреч.

«Ноттингем Форест» впервые за 30 лет участвует в европейском турнире. «Лесники» набрали восемь очков в первых пяти матчах (две победы, две ничьих, одно поражение) ЛЕ и занимают 16-е место в таблице, располагаясь в двух очках от восьмого места, дающего прямой выход (без стыков) в 1/8 финала. «Форест» — единственная команда, которая не пропустила ни одного гола в Лиге Европы с момента прихода Шона Дайча на пост менеджера в конце октября.

А вот в АПЛ у «Ноттингем Форест» дела идут неважно: после победной ноябрьской серии, когда «Форест» забивал по три гола в матчах с «Лидсом», «Ливерпулем» и «Мальмё», «лесники» потерпели два сухих поражения в трёх последних играх Премьер-лиги. В результате они опустились на 17-е место в таблице АПЛ.

В предстоящей встрече в Утрехте фаворита нет. Поэтому логичнее всего обратить внимание на количество голов», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».