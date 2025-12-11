«Лудогорец» — ПАОК: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Болгарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Лудогорец» — ПАОК.

Ставка: тотал больше 2.5 за 2.01.

«Лудогорец» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы стартовал с гостевой победы в Швеции, где в первом туре обыграл местный «Мальмё» 2:1. А вот дома первый матч болгары проиграли, к ним приехал испанский «Бетис» и без особых проблем забрал три очка. Дальше была ещё одна неудача, «Лудогорец» гостил в Швейцарии и даже вёл в счёте, но «Янг Бойз» смогли переломить ход встречи и одержали победу 3:2. Затем был визит в Будапешт, и вновь неудача — «Ференцварош» абсолютно по делу забрал три балла. В прошлом туре болгары принимали «Сельту» и, казалось, могут проиграть четвёртый раз подряд, но на деле испанцы забили только дважды уже при счёте 0:3.

ПАОК в первом туре Лиги Европы принимал на своем поле «Маккаби» из Тель-Авива, и обе команды так и не смогли забить — ничья 0:0. Дальше был визит в Виго, где греки открыли счёт, но затем испанцы забили трижды, и «Сельта» одержала волевую победу. В 3-м туре ПАОК ездил во Францию, где играл против «Лилля». Обе команды много создавали, но гости оказались успешнее — победа греков 4:3. Четыре мяча ПАОК отправил и в ворота «Янг Бойз», но, в отличие от французов, швейцарцам нечем было ответить. В прошлом туре греки дома принимали «Бранн», пропустили первыми, но во втором тайме счёт сравняли, но на большее их не хватило — ничья 1:1.

ПАОК с восьмью баллами в активе занимает 17-ю строчку, а вот «Лудогорец» имеет на два очка меньше и располагается аккурат перед границей зоны плей-офф на 25-й позиции. В матчах обеих команд мы чаще видим большое количество голов, у греков 17 в пяти турах, а у болгар и вовсе 19, а значит, мы вправе ждать и в предстоящем матче в Разграде продолжения этой тенденции», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».