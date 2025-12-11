«Ницца» — «Брага»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы 11 декабря

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Ницца» — «Брага».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.87.

«Ницца» провалилась в прошлом розыгрыше Лиги Европы, набрав тогда всего три очка, но и в нынешнем пока выглядит не лучше. В 1-м туре французы принимали на своём поле «Рому» и проиграли 1:2, после чего отправились в Стамбул и вновь 1:2, на сей раз от «Фенербахче». Повторился неудачный счёт для «Ниццы» и в третий игровой день, тогда не повезло в гостевом матче против испанской «Сельты». Прервать традицию удалось в 4-м туре дома, но вряд ли это доставило радость болельщикам, ведь на сей раз французы проиграли «Фрайбургу» 1:3. В прошлом туре «Ницца» ездила в гости к «Порту» и получила три безответных мяча, проиграв пятый раз подряд.

«Брага» в этом розыгрыше Лиги Европы стартовала с трудовой победы на своём поле над голландским «Фейеноордом» 1:0 с голом за 10 минут до конца встречи. Дальше была выездная игра в Шотландии, и там португальцы переиграли «Селтик» 2:0 абсолютно по делу. В третьем туре вновь сухая победа, на сей раз «Брага» дома не испытала особых проблем с сербской «Црвеной Звездой» — 2:0. Первая потеря очков у португальцев случилась туром позже в ярчайшем матче против «Генка», который забил четыре мяча, а «Брага» ответила лишь тремя. В прошлом туре португальцы вновь гостили в Глазго, но на сей раз соперником стал «Рейнджерс», команды обменялись и голами, и удалениями и сыграли вничью.

Перед шестым туром «Брага» с 10 очками идёт на седьмой строчке, дающей прямую путёвку в 1/8 финала Лиги Европы. «Ницца», проиграв все пять матчей, замыкает турнирную таблицу и шансы выйти в следующий раунд пока имеет, но лишь призрачные. В матчах обеих команд подают немало угловых, а на сей раз атаковать будут и те и другие. Французы в надежде на первую победу, а португальцы могут укрепиться в лидирующей группе», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».