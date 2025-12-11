«Фиорентина» — «Динамо» Киев: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Динамо» Киев.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1) за 1.60.

«Фиорентина» — завсегдатай Лиги конференций, после двух финалов подряд в прошлом сезоне они остановились в полуфинале. Нынешний розыгрыш турнира итальянская команда начала с уверенной домашней победы 2:0 над скромной чешской «Сигмой». Дальше «фиалки» отправились в Вену, где без видимых проблем разгромили местный «Рапид» 3:0. Первые очки «Фиорентина» потеряла в третий игровой день, итальянцы гостили в Германии, все шло к ничьей, но «Майнц» на пятой компенсированной минуте вырвал победу. А в прошлом туре «фиалки» проиграли ещё и дома 0:1 АЕКу Марко Николича.

Киевское «Динамо» начинало евросезон с квалификации Лиги чемпионов, однако там вылетело от кипрского «Пафоса». Далее динамовцы не смогли пробиться и в Лигу Европы, проиграв по сумме двух встреч «Маккаби» из Тель-Авива, и отправились в Лигу конференций. В 1-м туре группового этапа киевляне уступили «Кристал Пэлас» 0:2, а затем и вовсе были разгромлены малоизвестным широкой публике «Самсунспором» в гостях. В 3-м туре «Динамо» повезло, их соперником был маленький клуб из Боснии «Зриньски», и киевляне его натурально переехали 6:0. В прошлом игровом дне киевляне вновь проиграли, на сей раз «Омонии» в гостях 0:2.

За два тура до конца группового этапа Лиги конференций «Динамо» с тремя очками занимает 27-е место и в случае поражения у него будут минимальные шансы на плей-офф. «Фиорентина» пока на 17-м месте, однако у неё колоссальные проблемы в Серии А, там «фиалки» идут на последней строчке, и может быть, еврокубки сейчас ей в тягость. А ещё за всю историю команды провели шесть матчей, и итальянцы никогда не проигрывали», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».