«Янг Бойз» — «Лилль»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Янг Бойз» — «Лилль».

Ставка: ТБ 3 за 1.90.

«Янг Бойз» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы стартовал домашним матчем с «Панатинаикосом». Уже к 20-й минуте греки вели 3:0, дальше обе команды обменялись голами, и получились итоговые 4:1 в пользу гостей. Дальше швейцарцы отправились на выездную встречу в Румынию и одержали там победу 2:0. А затем «Янг Бойз» принимал дома «Лудогорец», болгары счёт открыли, однако затем хозяева включились и одержали волевую победу 3:2. А вот визит в Грецию сложился ужасно, уже на шестой минуте швейцарцы остались в меньшинстве, а ПАОК одержал разгромную победу 4:0. В прошлом туре «Янг Бойз» гостил в Бирмингеме, забил лишь раз, на 90-й минуте, но этого не хватило — поражение 1:2.

«Лилль» в групповом этапе Лиги Европы стартовал домашней победой над скромным норвежским «Бранном» 2:1, а дальше отправился в Рим. «Рома» трижды пыталась отличиться с пенальти, однако все попытки вратарь французов отразил, а свой гол «Лилль» забил и победил. Затем был домашний матч с ПАОКом, команды забили семь мячей на двоих, но греки – на один больше и забрали три очка. В 4-м туре французы гостили в Белграде, обе команды играли ярко, однако судьбу встречи решил единственный мяч Арнаутовича с пенальти, который принёс победу «Црвене Звезде». В прошлом туре «Лилль» вновь встречался с балканской командой, но дома загребское «Динамо» одолел без проблем — 4:0.

«Янг Бойз» с шестью очками пока идёт за пределами зоны плей-офф, а вот у «Лилля» в активе девять очков и 11-я строчка в турнирной таблице. В матчах французской команды в среднем забивают больше трёх мячей, а у швейцарцев — почти четыре, поэтому от этой встречи я жду большого количества голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».