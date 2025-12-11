Скидки
«Динамо» — «Бетис»: прогноз Кирилла Полякова на матч Лиги Европы

Комментарии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» — «Бетис».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.20.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Бетис
Севилья, Испания
«Динамо» лидирует в чемпионате Хорватии, но в Лиге Европы после удачного старта (7 очков в первых трёх турах) проиграло «Сельте» и «Лиллю» с общим счётом 0:7. Проблемы усугубляются травмами ключевых игроков, включая лучшего ассистента Матео Лисицу и защитника Мориса Валинчича. Единственный козырь хорватов — домашняя арена «Максимир», где они традиционно сильны.

У «Бетиса» в Лиге Европы всё хорошо. Испанцы набрали 11 очков в 5 матчах (три победы, две ничьих). Хотя в Ла Лиге команда в последнем туре уступила «Барселоне» (3:5). У «Бетиса» также есть кадровые потери (отсутствуют Софьян Амрабат, Иско), но глубина состава позволяет команде Мануэля Пеллегрини оставаться фаворитом. Плюс «Бетис» отлично действует в контратаках, что может сыграть против «Динамо», которое будет вынуждено идти вперёд.

Учитывая, что обе команды регулярно забивают и пропускают, высока вероятность, что голов будет минимум три, а забьют обе команды», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

