Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Болонья»: прогноз Кирилла Полякова на матч Лиги Европы в Виго

«Сельта» — «Болонья»: прогноз Кирилла Полякова на матч Лиги Европы в Виго
Комментарии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Болонья».

Ставка: ничья за 3.39.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Сельты» девять очков в Лиге Европы после трёх побед и двух поражений, команда занимает 10-е место в общем зачёте. Последний тур принес им обидное поражение от «Лудогорца» (2:3), но в чемпионате Испании команда показала характер, обыграв мадридский «Реал» со счётом 2:0. При этом домашние матчи — серьёзный козырь «Сельты» (две победы из трёх в этом сезоне ЛЕ были домашними).

«Болонья» набрала восемь очков (две победы, две ничьих, одно поражение) и находится на 18-й строчке. Итальянцы выглядят более стабильными в обороне. В последнем туре Лиги Европы они уверенно одолели «РБ Зальцбург» (4:1). Однако серьёзной проблемой для гостей становятся травмы: перед встречей команда лишилась ключевого защитника Николо Казале, который выбыл на три-четыре недели. Это усугубляет и без того длинный список отсутствующих игроков», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Лига Европы: «Рому» тянет чемпион, «Сельта» после «Реала» и непобедимая «Астон Вилла»
Лига Европы: «Рому» тянет чемпион, «Сельта» после «Реала» и непобедимая «Астон Вилла»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android