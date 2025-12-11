«Сельта» — «Болонья»: прогноз Кирилла Полякова на матч Лиги Европы в Виго

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Болонья».

Ставка: ничья за 3.39.

«У «Сельты» девять очков в Лиге Европы после трёх побед и двух поражений, команда занимает 10-е место в общем зачёте. Последний тур принес им обидное поражение от «Лудогорца» (2:3), но в чемпионате Испании команда показала характер, обыграв мадридский «Реал» со счётом 2:0. При этом домашние матчи — серьёзный козырь «Сельты» (две победы из трёх в этом сезоне ЛЕ были домашними).

«Болонья» набрала восемь очков (две победы, две ничьих, одно поражение) и находится на 18-й строчке. Итальянцы выглядят более стабильными в обороне. В последнем туре Лиги Европы они уверенно одолели «РБ Зальцбург» (4:1). Однако серьёзной проблемой для гостей становятся травмы: перед встречей команда лишилась ключевого защитника Николо Казале, который выбыл на три-четыре недели. Это усугубляет и без того длинный список отсутствующих игроков», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».