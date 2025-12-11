«Селтик» — «Рома»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы в Глазго

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Рома».

Ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

«Напомню регламент турнира. После восьми туров команды, занявшие места с первого по восьмое, выходят в 1/8 финала, а с 9-го по 24-е — в 1/16. На данный момент «Рома» на 15-м месте с девятью очками (голы 7:5), а «Селтик» — 21-й с семью баллами (голы 7:8). В «Селтике» вновь сменился тренер. Сменивший Роджерса в октябре Мартин О’Нил покинул свой пост перед последней игрой. Уилфрид Нэнси, тренер года МЛС-2024, обладатель Кубка лиг и Кубка МЛС, чемпион Канады, свой первый матч уже провёл, и провёл неудачно, проиграв конкуренту в борьбе за чемпионство «Хартсу» дома 1:2.

Соглашусь, что «Рома», конечно, фаворит. Но два последних матча, проигранные с одинаковым счётом 0:1 «Наполи» в гостях и «Кальяри» дома, заставляют задуматься. Это не критично, ведь «Рома» всего в четырёх очках от первого места в Серии А. Да и в Лиге Европы есть прекрасные шансы попасть сразу в 1/8. Соперники в лице «Штутгарта» и «Панатинаикоса» проходимы.

Состав у гостей, конечно же, сильнее и опытнее. Но и в «Селтике» есть своя пара дядек. Каспер Шмейхель в представлении не нуждается, и центральный защитник Киран Тирни, которому 28 лет (более 100 матчей за «Арсенал»). Да и на «Селтик Парк» ожидается минимум 50 000 болельщиков/фанатов, которые будут 12-м игроком и будут гнать своих парней вперёд.

Поэтому один из возможных вариантов для прогноза — обе забьют. Ещё один вариант — ничья в первом тайме или матче. Тоже, считаю, реальный прогноз, рабочий. Да и, по моему мнению, ничейный исход реален. Ну, а я выбираю вариант — «Рома» не проиграет и тотал меньше 3.5. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».