«Селтик» — «Рома»: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы 11 декабря
11 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся «Селтик» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. «Селтик» идёт на 21-м месте с семью очками, а «Рома» — 15-я с девятью.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» предлагается с коэффициентом 3.30, в то время как победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.
При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.
