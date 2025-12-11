Скидки
«Лига Ставок» подарила VIP-клиентам поездку на Байконур

Букмекерская компания подарила участникам закрытого клуба «Империон» премиальную трёхдневную экспедицию на космодром Байконур. 10 избранных VIP-клиентов приняли участие в запуске ракеты «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28».

Главным событием тура стал запуск ракеты «Союз 2.1а». Гости наблюдали проверку систем и финальные тесты, а затем увидели старт с первых рядов, ощутили гул двигателей и мощь космического корабля. Также VIP-клиенты «Лиги Ставок» встретились с легендой отечественной космонавтики — Фёдором Юрчихиным, рассказавшим о буднях на орбите и профессиональных секретах.

В рамках программы лояльности «Лига Ставок» организует для участников клуба «Империон» эксклюзивные мероприятия, среди которых встречи с легендарными спортсменами, культурный и туристический досуг с зарубежными поездками, ужины в премиальных ресторанах и другие активности.

Попасть в закрытый клуб можно только по приглашению «Лиги Ставок».

